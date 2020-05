Il terzo passo verso la normalità

Proprio così: è già trascorso un mese. Un mese da quando - non senza cogliere di sorpresa il Governo ticinese - il Consiglio federale aveva deciso di accelerare, annunciando l’apertura di ristoranti già dall’11 maggio. E con loro delle scuole dell’obbligo, dei negozi, dei musei, così come di palestre e centri sportivi. Quella era la cosiddetta «fase 2», ora però è tempo di proiettare gli allentamenti in una nuova dimensione. Parliamo della terza tappa pianificata da Berna e che, alla luce dell’evoluzione rassicurante del numero dei contagi da COVID-19 in Svizzera, mercoledì dovrebbe essere confermata senza particolari scossoni.

Dove fissare l’asticella?

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 8 giugno. Da lì in poi diverse attività tutt’ora frenate dai provvedimenti dell’Esecutivo federale potranno rimettersi definitivamente in moto. Quali? L’elenco è piuttosto lungo, ma di certo è forte l’interesse per capire cosa succederà all’asticella fissata per gli assembramenti di persone. Di quanto sarà innalzata? E le disposizioni riviste varranno automaticamente per i bar e ristoranti, dove al momento non sono ammessi gruppi di oltre quattro persone?

È risaputo che sino a fine agosto sono state vietate le manifestazioni con più di 1.000 persone. Resta però da capire se il Consiglio federale allargherà subito a tanto le maglie dei raduni. Secondo l’approccio graduale adottato in questi mesi appare più probabile un limite di 50 o 100 persone. E ciò nonostante si vociferi per esempio di una possibile apertura - vincolata al suo tracciamento - al pubblico negli stadi di calcio elvetici. Sì, ma quanti saranno gli spettatori ammessi? 300 o financo 1.000? Di certo è atteso il definitivo via libera dell’autorità alla ripresa delle competizioni a livello professionistico.

Tocca pure a cinema e casinò

A seguire da vicino la conferenza stampa del Consiglio federale vi sarà il settore turistico. O perlomeno quegli attori ancora obbligati a mordere il freno. Parliamo soprattutto dei gestori dei campeggi, che per bocca del presidente dell’associazione mantello cantonale Simone Patelli e del TCS hanno ravvisato a più riprese una disparità di trattamento con altre strutture ricettive. Verosimilmente anche a loro verrà data luce verde, come pure agli impianti di risalita e ai servizi di navigazione. Restando allo svago c’è poi grande attesa per l’ok alla riapertura delle piscine. Attrazioni, queste come le altre citate, per le quali naturalmente resteranno valide le regole di distanziamento sociale e le norme igieniche accresciute, oltre all’obbligo di allestire dei piani di protezione ad hoc. Chi all’aperto chi al chiuso, pronti ad aprire i battenti vi sono inoltre zoo, giardini botanici, teatri, cinema, sale concerti e altresì i casinò.

Due dossier delicati

Sono per contro due i dossier al quanto sentiti in Ticino. E per i quali il Consiglio di Stato attende aggiornamenti e altresì chiarimenti. Da un lato la ripresa delle lezioni nelle scuole del livello secondario II, del livello terziario e in altri centri di formazione. Dall’altro lo spinoso capitolo relativo alla riapertura delle frontiere. Sul fronte dell’educazione - oltre a possibili novità circa le colonie estive - la questione principale verte sulla necessità di ritornare o meno a un insegnamento in presenza anche nei licei e nelle scuole di commercio. Da Berna giungeranno indicazioni in questo senso, ma poi spetterà al Consiglio di Stato valutare l’opportunità (pratica e pedagogica) di riaprire per pochi giorni gli istituti del medio-superiore. Il tutto, lo ricordiamo, considerando che nel frattempo si è per altro deciso di annullare gli esami di maturità. Non è invece di competenza cantonale la decisione circa il ritorno ai normali spostamenti da uno Stato all’altro. Se - come già indicato dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter - si va verso il ripristino della circolazione da e per la Germania, l’Austria e la Francia a partire dal 15 di giugno, diverso e delicato è il discorso con l’Italia. Attraverso una decisione definita «unilaterale» sia dalla stessa Keller-Sutter sia dal presidente del Governo ticinese Norman Gobbi, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio aveva preannunciato la riapertura dei confini nazionali già dal 3 giugno; termine ora corretto. In questo quadro incerto andrà dunque precisato in che misura e dove sarà concesso recarsi all’estero.

Funzioni religiose già da giovedì

Intanto da domani, in anticipo di oltre due settimane rispetto alla tabella di marcia inizialmente stabilita a Berna, saranno di nuovo consentite le funzioni religiose. Le comunità dei credenti, tra cui la Diocesi di Lugano, si sono dotate di piani di protezione e per garantire la ricostruzione delle catene d’infezione. Direttive che sono state destinate ai responsabili delle parrocchie e degli edifici di culto, chiese e oratori.

