In quattro farmacie del canton Zurigo sarà possibile eseguire il test della COVID-19. Tuttavia, solo chi presenta sintomi lievi oppure è asintomatico dovrebbe presentarsi per sottoporsi al tampone. È quanto ha spiegato oggi la responsabile cantonale della sanità Natalie Rickli, illustrando questo progetto pilota davanti al Parlamento.

Rickli si è poi espressa contro l’abolizione della quarantena per chi entra in Svizzera mostrando un test negativo, proposta dal PLR. Un tampone proveniente da un altro Paese e risalente anche a due giorni prima non fornisce sufficiente sicurezza, ha fatto notare l’ex consigliera nazionale UDC. La maggioranza del legislativo si è detta d’accordo e ha respinto - per 137 a 31 - l’iniziativa dei liberali-radicali.