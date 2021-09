Record di medaglie per il team elvetico agli EuroSkills, i campionati europei dei mestieri per giovani talenti, a Graz, in Austria: in 16 competizioni i 17 partecipanti svizzeri ne hanno conquistate ben 14, di cui sei d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo. Una di queste ultime è andata al ticinese Luca Roma, vetraio di Pollegio.