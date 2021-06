In generale la fascia di età ad essere maggiormente colpita è stata quella tra i 10 e i 19 anni con 49 casi per 100.000 abitanti, mentre la meno toccata è stata quella tra i 70 e i 79 anni (6,1 casi ogni 100’000 abitanti).

Nella settimana in rassegna, come detto, sono diminuiti anche i ricoveri in relazione un’infezione da SARS-CoV-2, passati a 66 contro i 93 della settimana precedente. Il numero medio di pazienti ricoverati per coronavirus in un reparto di cure intense è stato di 101, rispetto ai 128 della settimana precedente.