A fine luglio 2020 erano stati firmati quasi 66.000 contratti di tirocinio in Svizzera, solo l’1% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Il ritardo dovuto al coronavirus registrato in Ticino e in Romandia è stato in parte recuperato nel mese di luglio, afferma un comunicato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).