Nel novembre 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha informato Dominic Nellen, avvocato di Platini, che i fatti che avevano portato all’apertura di un’inchiesta sei mesi prima sarebbero stati riclassificati. Da allora il francese è sospettato di truffa, eventualmente di complicità in appropriazione indebita, subordinatamente di amministrazione infedele e falsità in documenti.

In una decisione pubblicata oggi, la Corte dei reclami del TPF respinge i reclami. Il ruolo svolto dal secondo procuratore e dall’assistente non giustifica la loro ricusazione. Per quanto riguarda il primo procuratore, i giudici notano che conduce l’inchiesta solo dal 2019, dopo la partenza del magistrato inizialmente incaricato. Anche il suo predecessore non è stato accusato di nulla, per cui una ricusazione è fuori discussione.