Contrariamente alla prima ondata di coronavirus in cui la frontiera era rimasta chiusa per diverse settimane, durante la seconda ondata il traffico frontaliero tra la Svizzera e la Germania rimarrà aperto. Lo hanno ribadito in una dichiarazione congiunta i cantoni elvetici di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia e Zurigo e il land tedesco del Baden-Württemberg. Nel contempo la cooperazione regionale nella lotta al coronavirus verrà rafforzata.