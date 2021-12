A essere criticata in particolare è l’attuale versione delle direttive per le cure intense in caso di carenza straordinaria di risorse. Vi si legge, tra l’altro, che «se si prospetta una terapia molto complessa e prolungata e c’è carenza di risorse, nel peggiore dei casi si deve passare a un trattamento palliativo, che viene continuato al di fuori dell’unità di terapia intensiva, per fare spazio alle persone che hanno bisogno del trattamento secondo i criteri delle direttive».