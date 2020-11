C’è preoccupazione per i posti letto nei reparti di cure intense negli ospedali svizzeri. Sia dentro sia fuori dai confini elvetici si è discusso parecchio delle linee guida della Società svizzera di medicina intensiva (SSMI) e dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) per i medici, pubblicate a marzo e leggermente adeguate a inizio novembre: se tutti i posti di terapia intensiva sono occupati, tra i criteri da osservare c’è la fragilità del paziente. Chi è over 85 non ha accesso a cure intense, a meno che il suo stato di salute generale sia buono.

Da dove nasce il concetto?

«Il concetto etico del triage si è sviluppato nel tempo con la medicina di catastrofe o durante le guerre, quando i medici cominciarono a porsi il dilemma di come attuare le “scelte di decisione etiche”, soprattutto...