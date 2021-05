In Svizzera, il turismo interno e l’industria dei viaggi sono in competizione per i clienti in patria e all’estero. «Se le frontiere fossero aperte, molti svizzeri andrebbero all’estero la prossima estate», ha detto al SonntagsBlick Christian Laesser, professore di turismo all’Università di San Gallo. La Grecia e la Spagna stanno facendo tutto il possibile per riconquistare i turisti. Anche le agenzie di viaggio se ne sono accorte. Le prenotazioni stanno aumentando. Per l’industria svizzera dei viaggi, la lista dei paesi a rischio dell’Ufficio federale della sanità pubblica, che viene costantemente modificata, è molto problematica. «È il più grande regalo al turismo interno», ha continuato Laesser.