Oggi il presidente della Confederazione Guy Parmelin, insieme ai consiglieri federali Ueli Maurer e Alain Berset, ha ricevuto i rappresentanti del settore e dei Cantoni nell’ambito di un vertice online. Oltre ad analizzare la situazione attuale e le prospettive per il turismo, l’incontro ha permesso di discutere le misure per superare la crisi, con particolare attenzione ai provvedimenti per i casi di rigore. In particolare il turismo reclama viaggi senza quarantena e aiuti per gli investimenti. I viaggi transfrontalieri sono uno degli elementi più importanti per sostenere il settore turistico in difficoltà. Il settore del turismo sta quindi sollecitando una rapida introduzione di un certificato Covid Free digitale e riconosciuto a livello internazionale, che permetterà di nuovo i viaggi transfrontalieri alle persone vaccinate, testate negativamente e guarite. In questo contesto, le associazioni turistiche chiedono in particolare che la Svizzera permetta alle persone con prove adeguate di entrare nel paese senza quarantena. Affinché la Svizzera rimanga competitiva sul mercato internazionale come destinazione turistica, sono essenziali anche fondi supplementari per la promozione della domanda.

Per attenuare le ripercussioni negative della pandemia di COVID il Consiglio federale sta attuando una vasta gamma di misure. Gran parte delle perdite di fatturato ha potuto essere compensata con le indennità per lavoro ridotto e con le indennità di perdita di guadagno per COVID-19. Le imprese particolarmente colpite dalla crisi hanno anche accesso ai programmi cantonali per i casi di rigore, di cui la Confederazione finanzia la maggior parte dei costi. Recentemente i criteri di ammissibilità per questi programmi sono stati molto allentati così da tenere in maggior considerazione le esigenze delle aziende con attività a carattere stagionale. Il settore del turismo beneficia anche di ulteriori adeguamenti nei programmi per i casi di rigore. Per esempio i ristoranti degli alberghi sono considerati «casi di rigore» se il Cantone accetta una contabilità separata e se il fatturato del ristorante accusa un calo di almeno il 40%. I Cantoni stanno lavorando a pieno regime per attuare queste misure. In parallelo, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stanno esaminando le questioni ancora in sospeso riguardanti le aziende turistiche. Tutti gli strumenti di attenuazione vengono costantemente riesaminati in base agli sviluppi e, se necessario, adeguati.