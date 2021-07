Se valutate su base annua, a causa delle restrizioni legate al coronavirus nel 2020, i dati relativi al settore alberghiero sono roboanti: nel mese di maggio c’è stato un +213%, ovvero 1,4 milioni di pernottamenti in più.

La parte del leone a livello di aumento percentuale, come si evince dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), l’hanno fatta i turisti stranieri, che hanno generato 353’000 pernottamenti, pari ad un incremento del 321,3% (+269’000). Gli ospiti indigeni hanno dal canto loro generato 1,7 milioni di pernottamenti (+196,8% o +1,1 milioni).

In Ticino, rispetto al maggio dell’anno scorso, i pernottamenti sono passati da 64’784 a 345’162. Il dato, come già accennato, è facilmente spiegabile con la presenza di numerose restrizioni sia in Svizzera che all’estero nel maggio 2020.