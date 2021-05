La campagna di vaccinazione contro la COVID-19, che prosegue oggi a pieno regime in Svizzera, con ogni probabilità non sarà l’ultima che vivremo. L’ipotesi di dover effettuare un richiamo nel 2022 si fa infatti sempre più concreta, sia all’estero sia nel nostro Paese. Ma, senza fare allarmismi, andiamo con ordine e vediamo di capirne i motivi medici.

Già ordinate 7 milioni di dosi per il 2022Il primo dato concreto riguarda il fatto che la campagna in Svizzera prosegue a grandi passi. A confermarlo sono gli ultimi dati della Confederazione: solo nella scorsa settimana il ritmo delle inoculazioni è aumentato del 33% e oggi, in media, in Svizzera vengono effettuate oltre 70 mila vaccinazioni al giorno. Inoltre, buone notizie sono giunte anche dai produttori dei vaccini: circa 750 mila dosi del...