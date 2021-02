La velocità della procedura, e della decisione finale, dipenderà dalle informazioni fornite circa sicurezza, qualità ed efficacia del vaccino, ha precisato a Keystone-ATS Swissmedic, l’organo competente per l’uso e la messa in commercio di medicamenti in Svizzera.

Il vantaggio è che è necessaria una sola dose di vaccino, e non due come per gli altri prodotti. Finora sono stati autorizzati in Svizzera due vaccini: quelldio Moderna e quello di Pfizer/BioNTech.