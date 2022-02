I forti venti della tempesta Roxana la scorsa notte hanno soffiato sulla Svizzera, con punte di 122 km/h in pianura e 165 km/h in montagna. I pompieri sono stati chiamati, soprattutto per la caduta di alberi, ma fortunatamente i danni sono inferiori a quanto atteso.

Sull’Altipiano, il vento in generale non ha superato i 100 km/h. Tuttavia, folate di 122 km/h sono state registrate a Fluntern (ZH) e a Lucerna hanno raggiunto i 117 km/h. In montagna si sono toccati i 165 km/h sul Titlis (LU), indica SRF Meteo su Twitter. Raffiche superiori a 150 km/h sono state registrate anche sullo Jungfraujoch (BE), sullo Chasseral (BE) e sul Säntis (SG).

In diversi cantoni, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in particolare per la caduta di alberi. Un genere di incidente che ha anche causato un’interruzione di corrente tra Mülligen e Birmenstorf intorno alle 23, ha detto la polizia argoviese su Twitter.

Ieri nel tardo pomeriggio il traghetto che collega Romanshorn (TG) alla città tedesca di Friedrichshafen ha smesso di funzionare a causa della tempesta.

Il vento ha fra l’altro creato molti cumuli di neve e l’Istituto per la ricerca sulla neve e le valanghe (WSL) ha aumentato il livello di allerta a 4 su 5. C’è quindi un alto pericolo di valanghe in alcune parti del Vallese, nella regione di Andermatt (UR) e in alcune parti dei Grigioni. Nel resto delle Alpi e nel Giura, il pericolo è comunque alto (livello 3).

In Ticino l’allerta di livello 3 (pericolo marcato) per il vento è valida fino alle 21 di questa sera. «Nella notte su lunedì, non appena il fronte freddo valicherà le Alpi, l’aria nettamente più fredda irromperà anche a sud delle Alpi, dove darà origine a una forte corrente favonica in grado di raggiungere localmente i 100 km/h anche alle basse quote - sono le previsioni diffuse ieri da MeteoSvizzera -. Visto il carattere turbolento di questo colpo di vento da nord, le raffiche varieranno notevolmente da una località all’altra. Le raffiche più forti interesseranno probabilmente il Sottoceneri».

