«Arrivando in rue Blancherie, dietro la stazione, basta un colpo d’occhio per rendersi conto delle scelte urbanistiche che hanno guidato la trasformazione cittadina negli ultimi anni». A parlare è Lionel Tudisco, urbanista e responsabile del progetto Acclimatasion presso la città di Sion, 34 mila abitanti distribuiti su 34 chilometri quadrati. Chiediamo al nostro interlocutore cosa c’è di così particolare in questa via. «Entrando in stazione si vede una città che ha deciso di cambiare volto in risposta ai cambiamenti climatici». Ecco allora un viale verde con otto grandi vasche rialzate di fiori colorati, accompagnate da altrettante panchine. Poco - verrebbe da dire - se consideriamo l’intervento singolarmente. In realtà operazioni analoghe sono disseminate in diversi quartieri della città,...