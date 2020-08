Dopo la Commissione cerca, anche il vertice dell’UDC propone Marco Chiesa candidato unico alla successione di Albert Rösti alla presidenza del partito. Lo rende noto il partito nazionale in un comunicato pubblicato sul proprio sito dopo la riunione della Direzione. Il consigliere agli Stati ticinese, si legge, si impegna per il bene della Svizzera e per i principi dell’UDC come la gestione indipendente dell’immigrazione, l’opposizione ad un Accordo quadro istituzionale, l’espulsione dei criminali stranieri e una moderata pressione fiscale. La Direzione ha inoltre deciso all’unanimità che il nuovo presidente non percepirà una retribuzione, ma un «adeguato rimborso spese». L’elezione del nuovo presidente è in programma il 22 agosto in occasione dell’Assemblea dei delegati.