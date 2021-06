Il «ministro» degli esteri svizzero Ignazio Cassis ha tratto una conclusione positiva dal vertice di Ginevra tra Joe Biden e Vladimir Putin. Il vertice è stato un bene per la credibilità della Svizzera e la sua diplomazia, ha detto Cassis ai media a Ginevra dopo l’incontro.

La Svizzera ha beneficiato della visibilità nel mondo dell’incontro tra le due grandi potenze, gli Stati Uniti e la Russia. Più di 1.200 giornalisti da 44 Paesi sono stati accreditati per coprire l’evento, ha detto Cassis.

Commentando l’incontro con Putin, il consigliere federale ha detto che è importante che la cooperazione tra i due Paesi sia approfondita. Putin aveva ringraziato la Svizzera per i buoni servizi che stava fornendo in Georgia, per esempio. Al leader del Cremlino è stato assicurato che la Svizzera lavorerà per una soluzione pacifica della crisi ucraina.

Cassis ha anche detto che si è parlato dell’Iran, in particolare del trattato di non proliferazione e del disarmo nucleare. Tuttavia, le parti non sono andate in profondità.

Parmelin ha parlato con Putin di economia e sicurezza

I colloqui tra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente russo Vladimir Putin si sono svolti in un’atmosfera rilassata. Gli argomenti includevano l’economia e la politica di sicurezza. Lo ha dichiarato questa sera il presidente della Confederazione in una conferenza stampa al termine dell’incontro.

La Russia è un partner importante per la Svizzera con grande potenziale. La Svizzera è da anni uno dei dieci più importanti investitori in Russia.

L’obiettivo della Svizzera è quello di sostenere il più possibile le aziende elvetiche in Russia. La Svizzera ha anche sollevato la questione della sicurezza nei suoi colloqui con la Russia, ha aggiunto Parmelin.

Bene la decisione russo-americana sugli ambasciatori

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin accoglie positivamente la decisione russo-americana relativa al ritorno dei rispettivi ambasciatori a Washington e Mosca. La Svizzera spera che il vertice di Ginevra sia il «punto di partenza» per nuovi negoziati sul disarmo.

La decisione del presidente statunitense Joe Biden e del suo omologo russo Vladimir Putin è «un primo segnale positivo», ha detto Parmelin alla stampa. Spera che l’incontro abbia «ripercussioni positive per i due paesi interessati e per il mondo intero».

«Questo vertice è un bene per la credibilità svizzera nel mondo», ha detto da parte sua il consigliere federale Ignazio Cassis. Ma è anche un bene per la diplomazia elvetica, per l’esposizione pubblica svizzera e per la popolazione svizzera, ha aggiunto.

In occasione dell’incontro con Putin e il suo capo della diplomazia Sergei Lavrov, Parmelin e Cassis hanno chiesto a Mosca una risoluzione «pacifica» della situazione in Ucraina. Si è discusso anche della situazione nel Nagorno-Karabakh, dove la Russia ha operato quale mediatrice tra Armenia e Azerbaigian, e della questione nucleare iraniana.

Non si è invece discusso dei mercenari russi in Libia. La Svizzera copresiede questo mese con l’Onu il gruppo di monitoraggio del processo internazionale sul conflitto in Libia. La prossima settimana è previsto un incontro tra tutti gli attori. Il nome dell’oppositore russo Alexei Navalny non è stato menzionato.

Il tentativo di Putin su Sputnik

Putin ha espresso la sua preoccupazione per le sanzioni contro il suo paese e l’importanza di una collaborazione sulla questione dei vaccini contro il coronavirus. Ma il presidente della Confederazione gli ha ricordato che solo Swissmedic potrebbe omologare lo Sputnik V.

Putin ha anche ringraziato la Svizzera per «l’eccellente piattaforma» offerta a Ginevra per il vertice con gli Stati Uniti.

