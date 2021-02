Il direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Stéphane Rossini, esorta a una riforma urgente del sistema delle istituzioni sociali in Svizzera. A suo, avviso, la crisi legata al coronavirus accresce infatti la pressione sull’AVS e l’AI.

«I deficit imminenti dell’AVS saranno ancora più importanti di quelli previsti prima della crisi e, per l’AI, il rimborso dei debiti durerà più a lungo», ha dichiarato Rossini in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung.

Il problema concerne innanzitutto le fonti di denaro, ha aggiunto il direttore dell’UFAS. I contributi salariali e l’IVA diminuiscono inevitabilmente e i consumi si riducono, secondo il 58enne vallesano. La crisi, inoltre, conferma il fatto che l’Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) non può essere finanziata a lungo termine senza crescita economica.