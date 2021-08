Nei primi sette mesi del 2021 le ditte che hanno dovuto chiudere per insolvenza sono state 2’192 a livello elvetico, pari a un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Del totale, 374 fallimenti riguardavano il settore dell’artigianato - ad esempio nella falegnameria - e in 275 casi quello alberghiero. Si tratta di «due settori particolarmente a rischio, poiché il numero di fallimenti - in numeri assoluti - è superiore alla media», secondo gli autori dello studio pubblicato oggi.

Per quanto riguarda invece le nuove imprese create, in Svizzera ne sono state registrate 30’817, il 16% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Spicca in particolare il Ticino, che segna un aumento del 20% (con 1’385 aziende), così come la Svizzera centrale (con 4’437 aziende, +21%). A livello di quantità, tra i cantoni primeggia Zurigo (4’769, +14%), seguito a debita distanza da Vaud (2’560, +14%) e Berna (2’260, +25%), mentre in Ticino ne sono state create ben il 20% in più (1’385).