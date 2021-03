Da un anno a questa parte siamo confrontati con un netto cambio di passo dei nostri comportamenti in qualità di consumatori e il confinamento ha messo un freno alla vita frenetica di tutti i giorni rispolverando anche la bellezza dello stare insieme in famiglia. Sintomo evidente di questo ritorno alle origini è l’esplosione delle vendite di giocattoli e giochi da tavolo, in particolare per l’azienda Lego, che nel 2020 ha registrato ricavi maggiorati del 20% rispetto agli anni passati. Un record assoluto per i mattoncini colorati che la popolazione mondiale ha scelto come mezzo di intrattenimento. Anche Barbie ha visto decollare il fatturato con un utile che si attestava, nel terzo trimestre dello scorso anno, sui 310 milioni di dollari. Per intenderci, stiamo parlando di una crescita del 348%...