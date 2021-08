I suoi tweet non sono passati inosservati. Nel mondo accademico e scientifico hanno sollevato un bel polverone. «Reazioni ostili da parte di colleghi, tuttavia, non ce ne sono state. Anzi. Molti condividono la mia posizione e un certo timore in vista della ripresa dei corsi a settembre».

A parlare è Antoine Flahault, direttore dell’istituto di Global Health all’Università di Ginevra. Il nodo del contendere? Ecco uno dei tweet in questione: «La pandemia non è finita. A settembre i corsi riprenderanno, ma le università per funzionare (e garantire al Paese la loro missione cruciale) devono poter operare in tutta sicurezza». Di qui la soluzione proposta da Flahault: «È necessario introdurre il passaporto vaccinale per l’immatricolazione degli studenti».

Parole fortemente divisive che aprono il...