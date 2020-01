Nel 2019 l’immigrazione in Svizzera è rimasta stabile (+0,3%) rispetto all’anno precedente. In totale alla fine dello scorso anno vivevano sul suolo elvetico 2.111.412 stranieri.

Complessivamente l’anno scorso 140.554 persone facevano parte nella popolazione residente permanente straniera, ossia 467 in più (+0,3%) rispetto al 2018, ha comunicato oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Gli stranieri che hanno lasciato la Svizzera sono stati 79.973, il che corrisponde a una diminuzione dell’emigrazione dell’1% per cento.

Il saldo migratorio nella popolazione residente permanente è stato di 55.017 persone (+254 persone ossia +0,5%) rispetto alla fine di dicembre 2018. Per i cittadini di Stati membri dell’UE/AELS, il saldo migratorio si è attestato a 31.965 persone (+1085, +3,5%). L’incremento è dovuto in primo luogo ai permessi rilasciati a lavoratori cittadini di Romania e Bulgaria, che dal 1° giugno 2019 beneficiano della libera circolazione completa delle persone. Il saldo migratorio dei cittadini di Stati terzi è diminuito del 3,5%.

Il principale motivo d’immigrazione, sia per i soggiorni brevi che per quelli durevoli, rimane l’esercizio di un’attività lucrativa, la quale è all’origine di quasi il 78% della migrazione in provenienza dagli Stati membri dell’UE e dell’AELS, nello specifico: il 23% per attività nel settore della consulenza e dell’informatica, il 22% nella ristorazione e nel settore alberghiero e il 15% nell’industria e nell’edilizia. Il numero di lavoratori è aumentato dell’1,9% rispetto alla fine di dicembre 2018.