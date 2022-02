(Aggiornato alle 17.55) Far rispettare l’obbligo della mascherina nei trasporti pubblici non sarà facile, ha detto a Keystone-ATS Ueli Stückelberger, direttore dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) reagendo alla decisione odierna in merito del Consiglio federale. Le aziende di trasporto prendono atto della decisione e cercheranno di farla rispettare al meglio. Ma temono che l’accettazione da parte dei clienti dell’obbligo della maschera su bus e treni sia destinata a diminuire, ha aggiunto. L’UTP avrebbe auspicato una revoca del provvedimento ovunque allo stesso tempo. La soluzione speciale per il trasporto pubblico sarà ora molto più difficile da comunicare. Le aziende sperano che questo regolamento d’eccezione almeno non duri troppo a lungo. Anche il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) deplora il mantenimento dell’obbligo della mascherina, che accrescerà la pressione sui dipendenti. È necessario che le autorità procedano a un’offensiva di comunicazione spiegando «perché l’obbligo della maschera sia gestito in modo così diversificato», si legge in un comunicato. Nella sua seduta odierna il governo ha deciso che da domani non sarà più necessario munirsi di mascherina e certificato COVID per accedere a negozi, ristoranti, istituzioni culturali, altre strutture aperte al pubblico e manifestazioni. Il Consiglio federale ha revocato la maggior parte delle misure di protezione, ad eccezione dell’isolamento delle persone risultate positive e dell’uso obbligatorio di mascherine nei trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie; tali provvedimenti rimarranno in vigore fino a fine marzo.

Tutti i grandi partiti hanno accolto positivamente la decisione del Consiglio federale di revocare la maggior parte delle misure nella lotta contro la pandemia di coronavirus. Allo stesso tempo guardano avanti e chiedono alla Confederazione e ai Cantoni una migliore preparazione per future ondate o pandemie. L’UDC, che critica il ritardo con cui è stato fatto questo passo, avrebbe voluto un ammorbidimento più ampio. Con grande ritardo, ma almeno in modo abbastanza completo, il Consiglio federale pone fine alle misure di coronavirus, che erano in gran parte arbitrarie, discriminatorie e inutili, si legge in un comunicato dell’UDC. Un passo che era atteso da tempo, viene sottolineato. Il partito di Marco Chiesa si rallegra soprattutto dell’abolizione dell’obbligo del certificato Covid, ritenuto dal partito discriminatorio.

A suo avviso anche l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto andrebbe revocato immediatamente. Il Consiglio federale - sottolinea la nota - deve restituire ai Cantoni le loro competenze e alla popolazione i diritti fondamentali. Con la variante omicron la malattia è nella maggior parte dei casi lieve e il sistema sanitario non è per nulla sovraccarico: la situazione particolare non si giustifica più e va abolita subito, sostiene l’UDC. Inoltre secondo il partito la politica del coronavirus del Consiglio federale deve essere investigata a fondo. L’esecutivo ha con essa causato un danno immenso, scrive l’UDC. È chiaro che la pandemia non è ancora finita, ha comunicato oggi il PS. Anche con le fasi di allentamento, le persone vulnerabili che non hanno potuto essere vaccinate non devono essere dimenticate. Pertanto, l’uso obbligatorio delle mascherine nei negozi dovrebbe essere mantenuto finché il numero di casi è così alto. In vista dell’autunno, il PS invita i Cantoni a prepararsi fin d’ora, a creare capacità di riserva negli ospedali, elaborare idee di protezione per le scuole e garantire strutture di test e di vaccinazione nonché un sostegno psicologico. Inoltre, c’è bisogno di un monitoraggio per il long Covid.

Anche il PLR chiede che il Consiglio federale e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) imparino «le lezioni dagli avvenimenti degli ultimi due anni», come scrive in un comunicato. Solo così si può evitare di ripetere gli errori commessi, sottolinea la nota. Per questo occorre una strategia di vaccinazione sostenibile per combattere rapidamente una futura pandemia, garantendo un numero flessibile e adeguato di letti d’ospedale con personale sufficiente, istituendo una gestione delle crisi con uno stato maggiore di crisi federale e accelerando la digitalizzazione dell’amministrazione. L’Alleanza di Centro ritiene la decisione odierna sull’allentamento delle misure del Consiglio federale giustificata dalla situazione epidemiologica e appoggia il mantenimento dell’obbligo di portare la mascherina sui mezzi di trasporto e nelle strutture sanitarie così come l’isolamento di coloro risultati positivi: in tal modo - indica in un comunicato - le persone a rischio possono continuare ad essere protette. Tuttavia - sottolinea la nota - se la situazione continua a svilupparsi positivamente dopo questa fase di apertura, anche tali misure dovrebbero essere riviste e, come previsto, revocate al più presto. Secondo il Centro la fiducia nelle istituzioni e la democrazia diretta in questi due anni hanno dimostrato il loro valore. Anche il presidente dei Verdi Balthassar Glättli e il presidente dei Verdi liberali (PVL) Jürg Grossen hanno definito giusto l’obbligo ancora valido di indossare la mascherina sui trasporti pubblici. È importante per la protezione delle persone particolarmente vulnerabili, ha scritto Glättli via Twitter. Come il PS, anche lui avrebbe voluto che la protezione naso bocca fosse mantenuto nei negozi. Il PS e i Verdi hanno anche chiesto più vaccinazioni nel Sud del mondo: «Nessuno è al sicuro finché non sono al sicuro tutti», ha scritto Glättli. O, come dice il PS: la pandemia può essere combattuta con successo solo se le persone in tutte le regioni del mondo sono protette.

Il settore della vendita al dettaglio, rappresentato dalla Swiss Retail Federation, ritiene giustificato il «grosso passo verso la normalità» compiuto oggi dal Consiglio federale che, con la significativa eccezione dei trasporti pubblici e del settore sanitario, ha abolito, da domani, l’obbligo della mascherina. Le restrizioni volontarie di capacità di accoglienza che i commercianti si sono imposti saranno pure abolite, indica un comunicato odierno della federazione. Nell’ambito dei piani di protezione, Swiss Retail raccomanda comunque che il personale dei negozi indossi una mascherina nell’area clienti. Inoltre, i membri dell’organizzazione manterranno temporaneamente le misure relative alla ventilazione, alla distanza, all’igiene, ai dispositivi tecnici di protezione e ad altre misure di cui sono responsabili nell’ambito di tali piani. Elimineranno queste misure solo se la situazione epidemiologica migliorerà ulteriormente.

La Federazione dell’albergheria e della ristorazione svizzera (GastroSuisse) è sollevata per il fatto che il Consiglio federale abbia finalmente abolito il certificato COVID obbligatorio, dannoso in molti ambiti. La situazione economica del ramo rimane grave, deplora però l’associazione. «C’è grande gioia nel settore per il fatto che è nuovamente possibile servire tutti i clienti», ha detto oggi a Keystone-ATS il presidente di GastroSuisse, Casimir Platzer. In effetti, per mesi, molti dei 2,5 milioni di persone che frequentano potenzialmente quotidianamente hotel, ristoranti e bar, si sono visti negato l’accesso a causa del certificato obbligatorio. La situazione economica del settore alberghiero e della ristorazione rimane però grave. «Ci vorrà tempo affinché le aziende possano riprendersi», avverte Platzer.

La Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) accoglie con favore le decisioni del Consiglio federale. Ma sottolinea la necessità di prepararsi per il futuro, definendo i compiti che spettano alla Confederazione e ai cantoni. La pandemia non è ancora finita, scrive in una nota la CDS. Nel processo di consultazione, una netta maggioranza dei cantoni si è comunque espressa a favore della variante scelta dal Consiglio federale. «Ora possiamo fare un grande passo verso la normalità», si legge nella nota. La CDS considera tuttavia prematuro abolire da subito il certificato COVID. Questo strumento potrebbe ritornare utile in futuro per evitare nuove chiusure. I responsabili cantonali della sanità sottolineano inoltre che sono tuttora in corso lavori per definire la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i cantoni e prepararsi a nuovi scenari per continuare a gestire la pandemia.

L’abrogazione, da domani, di gran parte delle misure anti-Covid-19 da parte del Consiglio federale è «una vittoria della ragione e un effetto della pressione persistente dell’economia». Finalmente il Consiglio federale ha soddisfatto le sue richieste, ha indicato in una nota odierna l’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam). Con la sua decisione, il governo ha «imboccato la via della politica basata sull’evidenza». I provvedimenti ancora in vigore dovrebbero essere revocati già alla fine di febbraio. «È Freedom Day (giorno della libertà, in inglese nel testo del comunicato in tedesco) e il paese ha urgente bisogno di normalità per il bene della società e dell’economia». L’usam rimprovera alla task force scientifica della Confederazione «errori di valutazione» e una «comunicazione manipolativa». Errori e manipolazioni che hanno molto turbato la popolazione e spinto il Consiglio federale a imporre il dannoso confinamento. Pertanto, l’usam (a cui fanno riferimento le piccole e medie imprese) chiede che «il ruolo della task force e il suo fallimento siano indagati in dettaglio». Per economiesuisse (che rappresenta decine di migliaia di imprese, tra cui le più grandi multinazionali), la revoca delle restrizioni è pienamente giustificata alla luce della situazione sanitaria. Tuttavia, è giusto che l’obbligo di indossare una maschera sia mantenuto in certi luoghi dove il rischio di contaminazione è alto per le persone vulnerabili, si legge in una nota. L’Unione svizzera degli imprenditori (che fa gli interessi di circa 80 organizzazioni settoriali e regionali di datori di lavoro) saluta il ritorno alla normalità, con la responsabilità individuale di nuovo in primo piano. I datori di lavoro continueranno a dar prova di cautela, assicura l’associazione in una nota. Il mantenimento di misure di protezione adeguate permette infatti di limitare il rischio di infezione sul posto di lavoro e le assenze di personale.

Gli attori della vita notturna in Svizzera hanno espresso oggi il loro sollievo in seguito alle decisioni del Consiglio federale. L’obbligo del certificato rappresentava infatti una restrizione economica importante. La sua soppressione è anche un gesto importante per i giovani, stima oggi in una nota la Commissione svizzera dei bar e dei club (CSBC). Le imprese legate alla vita notturna erano state uno dei primi settori a dover chiudere nel marzo 2020. Da allora non c’è stata una fase durante la quale la vita notturna non abbia dovuto istituire almeno una misura di protezione. Malgrado la revoca dell’obbligo di certificato la nuova ordinanza sui casi di rigore deve intervenire ora per evitare fallimenti, prosegue la CSBC. Da dicembre con l’introduzione del 2G e poi del 2G+, i locali notturni hanno in effetti assistito ad una diminuzione drastica del loro giro d’affari. Rimane tuttora poco chiaro quanto presto la gente sarà pronta a tornare nei club.

©CdT.ch - Riproduzione riservata