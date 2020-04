Dopo l’annuncio del Consiglio federale che ha previsto la riapertura in tre fasi, è stata convocato alle 14 un nuovo incontro informativo a cui sono presenti Daniel Koch, delegato dell’UFSP per il coronavirus; Boris Zürcher, capo della Direzione del lavoro della SECO; Rémy Hübschi, vicedirettore SBFI; Christian Bock, direttore dell’Amministrazione federale delle dogane; Cornelia Lüthy, vicedirettore SEM; David Rüetschi, capo del Dipartimento di diritto civile e processuale civile; Emanuel Lauber, Co-Division Manager Services ABEL; Christoph Flury, vicedirettore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione; il brigadiere Raynald Droz, capo di Stato Maggiore del comando operativo Dipartimento federale della difesa.

A prendere la parola per primo è stato Daniel Koch che ha ricordato le cifre del contagio: 346 nuovi casi, per un totale di quasi 27 mila contagi e oltre mille decessi. «La curva si è appiattita, tornando alle cifre di metà marzo: il calo è stato rapido ma non siamo ancora fuori pericolo», ha detto Koch. «È una malattia pericolosa, non solo per le persone a rischio: si ammalano anche i giovani, ecco perché abbiamo chiesto un grande sforzo alla popolazione», ha aggiunto.

Ristoranti, «la questione è problematica»

Molte le domande che si sono levate dopo l’annuncio dell’allentamento delle misure, ha ricordato Koch. «Non ci sarà una distorsione della concorrenza, ci sarà un elenco preciso di ciò che si può vendere». Per quanto concerne la ristorazione, «bisogna rendersi conto che è un settore problematico», ha detto Koch. Per poi aggiungere: «Dovremo trovare delle soluzioni. Ne parleremo anche col settore per capire cosa sia possibile fare per garantire la sicurezza del personale e dei clienti».

«I bambini raramente si ammalano, è sensato riaprire le scuole elementari»

Sul tema dei contagi tra i bambini, Koch ha chiarito che «i più piccoli non sono i vettori di questa epidemia». «La maggioranza di loro non si contagia, dunque è una decisione responsabile riaprire le scuole elementari prima delle altre».

In Ticino il 52% dei lavoratori in lavoro ridotto

«Il lavoro ridotto è stato utilizzato a piene mani, l’aumento della disoccupazione è solo in parte dovuto ai licenziamenti diretti», ha chiarito Boris Zürcher della SECO. «Il numero di disoccupati sta lievitando rapidamente: il 15 marzo erano 118.000, oggi il loro numero è salito a 151.000. Sono dunque 33.000 i disoccupati registrati in un mese. Il 16 marzo da un giorno all’altro c’è stato un blocco totale delle assunzioni. Questo significa che i giovani o chi doveva rientrare nel mondo del lavoro non ha potuto farlo. Un crollo della domanda di lavoratori ha portato a un’impennata delle cifre della disoccupazione», ha aggiunto. «Dal 15 marzo abbiamo avuto 800-900 disoccupati in più ogni giorno. Dal 1. aprile la curva si è appiattita». Sono invece 1,76 milioni le persone che hanno chiesto il lavoro ridotto. In Ticino il 52% dei lavoratori ne ha fatto richiesta, in Svizzera si attesta a un terzo, ossia il 34%. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresentano un quarto del totale, per il settore dell’edilizia il 48% ne ha fatto domanda.

Protezione dei lavoratori

Per quanto riguarda la strategia d’uscita stabilita dalla Confederazione, Zürcher ha spiegato che le attività che vorranno riaprire dovranno presentare un concetto per la protezione del personale. Il rispetto di tale condizione dovrà essere verificato dalle autorità cantonali. L’obiettivo, in ogni caso, è di evitare un nuovo aumento dei contagi in Svizzera. In alcuni settori potrebbe essere introdotto un obbligo di mascherina. In generale - ha aggiunto Koch - «la Confederazione elaborerà dei concetti di base, ma saranno i singoli settori a dover poi specificare le regole che andranno seguite».

Contratti di apprendistato in calo

«Abbiamo 75 mila giovani che stanno per ricevere il loro diploma di tirocinio e abbiamo forme diverse di esame. Sono previste tre varianti nell’ordinanza del Consiglio federale. La prima e la seconda concernono un esame pratico, mentre la variante tre vi rinuncia (esami teorici che si basano meno sulla pratica). I tirocinanti vogliono essere pronti a entrare nel mondo del lavoro», ha spiegato Rémy Hübschi. Il numero di contratti di apprendistato appena conclusi è in calo, ha proseguito Hübschi. «Non deve sorprendere perché molte aziende sono chiuse. La situazione viene costantemente monitorata e si sta prendendo in considerazione l’adozione di ulteriori misure in estate».

In campo 5.800 uomini della Protezione civile

La Protezione civile è attiva in tutta la Svizzera con 5.800 uomini, ha spiegato Christoph Flury. La maggior parte è impiegata nella Svizzera occidentale. «Le richieste d’appoggio devono essere verificate e gli interventi pianificati. Fondamentale è avere abbastanza uomini a disposizione e con il giusto equipaggiamento».

Altre 100 milioni di mascherine in arrivo

Sul fronte delle mascherine, Koch ha spiegato: «Nessuno poteva prevedere che ci sarebbe stata questa epidemia e che le mascherine sarebbero diventate il problema principale. Attualmente siamo a 20 milioni di mascherine disponibili, entro fine mese ne aspettiamo altre 100 milioni. La Confederazione farà i suoi sforzi per garantire il materiale di protezione, ma anche i singoli settori devono fare la propria parte».

Grandi eventi: «Presto per dire cosa si potrà fare»

Per quanto riguarda i grandi eventi, «siamo consapevoli che sia una situazione spiacevole»: «Gli organizzatori si muovono con un anno di anticipo e l’incertezza non è piacevole, ma non sarebbe serio da parte nostra dire ora in quale direzione potremo andare tra qualche mese», ha chiarito Koch.

Frontiere, «eccezioni per il diritto di visita, non per la spesa»

Rispondendo a una domanda sull’attraversamento delle frontiere, Christian Bock ha chiarito che «vengono concesse eccezioni per il diritto di visita e non ci sono problemi per coloro che devono attraversare la dogana se hanno un valido motivo». Al contrario, il turismo degli acquisti rimane vietato e punibile con una multa da cento franchi.

«Vaccini? Siamo solo all’inizio»

«Siamo ancora in una fase embrionale per quanto riguarda i vaccini», ha spiegato Koch rispondendo a una domanda. Nei prossimi giorni saranno adattati i criteri per l’esecuzione dei test: saranno sottoposte al tampone tutte le persone con sintomi influenzali. «Questo sarà possibile, in quanto sono disponibili test a sufficienza». In ogni caso - ha chiarito - «non testeremo gli asintomatici, non sarebbe ragionevole».

