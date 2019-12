«Lo svolgimento del lavoro durante il viaggio per recarsi in ufficio» può essere approvato a condizione che il tipo di lavoro, la durata e le condizioni del viaggio» lo rendano possibile. Il tempo di lavoro è «da calcolare in modo completo», secondo la direttiva modificata che sarà applicata dal 1. gennaio 2020.

Jagtap non è in grado di dare una stima di quanti dipendenti federali in futuro potranno lavorare in treno mentre vanno in ufficio. Tuttavia ha sottolineato che «il nuovo regolamento non è automatico». L’autorità decisionale per l’attuazione spetta ancora alle singole unità amministrative e ai diretti superiori. Si tratta inoltre di una cosiddetta «disposizione facoltativa».