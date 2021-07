«Importante vaccinare gli scolari in gran numero»

Il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS), Lukas Engelberger, invita i cantoni a mantenere lo slancio delle vaccinazioni contro il coronavirus e ad adattare l’offerta per raggiungere le persone non ancora vaccinate.

«È importante che anche gli scolari siano vaccinati in gran numero, in modo che una quarta ondata nelle scuole non ci colpisca troppo duramente», ha dichiarato Engelberger in un’intervista alla SonntagsZeitung.