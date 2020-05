Il Consiglio federale ha deciso di comunicare ufficialmente questa mattina le due importanti nomine alla testa dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). La presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) Simonetta Sommaruga presenterà Katrin Schneeberger, nuova direttrice dell’UFAM, posto precedentemente ricoperto da Marc Chardonnens, e Bernard Maissen, che subentra a Philipp Metzger, nuovo direttore dell’UFCOM.

Katrin Schneeberger

Katrin Schneeberger (52 anni) ha compiuto studi di geografia economica all’università di Berna, assolvendo poi una formazione complementare in sociologia all’università di Lancaster (GB) e in management. Prima di entrare al servizio dell’USTRA in qualità di vicedirettrice e direttrice supplente ha lavorato come segretaria generale della direzione «Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün» della città di Berna. In precedenza ha diretto il settore «Società mobile» presso il centro «Technologiefolgen-Abschätzung» del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia a Berna.

Con Katrin Schneeberger il Consiglio federale ha nominato una personalità esperta, con una lunga esperienza professionale che, al servizio dell’USTRA, ha diretto progetti complessi. Grazie alle sue profonde conoscenze dell’interfaccia tra scienze naturali, politica ed economia, nonché alla sua fitta rete di contatti, ha grande familiarità con i processi politici. Tra i compiti della nuova direttrice si annoverano l’ulteriore sviluppo della politica ambientale e climatica, orientata allo sfruttamento sostenibile delle risorse. Inoltre dovrà provvedere a un’applicazione più decisa delle leggi in vigore nel settore e all’incentivazione del dialogo con l’economia e la società.

Katrin Schneeberger assumerà la nuova funzione il 1. settembre 2020. Fino a tale data, l’UFAM continuerà a essere diretto ad interim dalla direttrice supplente Christine Hofmann. Katrin Schneeberger subentra a Marc Chardonnens, ritiratosi dalla sua funzione per motivi di salute e deceduto lo scorso mese di aprile.

Bernard Maissen

Bernard Maissen (59 anni) ha compiuto studi di germanistica, storia e giornalismo presso l’università di Friburgo, lavorando in seguito come giornalista e assumendo pure la funzione di caporedattore. Prima di entrare al servizio dell’UFCOM nel 2018, ha ricoperto la carica di caporedattore e membro di direzione dell’Agenzia telegrafica svizzera, ats. Dopo aver assolto una formazione complementare in management, è stato membro della Commissione di programma della Scuola svizzera di giornalismo (MAZ) di Lucerna nonché, dal 2013 al 2018, della Commissione federale dei media (COFEM).

Con Bernard Maissen il Consiglio federale ha nominato una personalità competente, che vanta anche esperienza nella direzione d’impresa. Grazie a profonde conoscenze nel settore dei media e alla sua ampia rete di contatti a livello politico ed economico, presenta tutte le qualità necessarie per affrontare le future sfide dell’UFCOM. Tra i compiti del nuovo direttore vanno annoverati l’attuazione e l’ulteriore sviluppo della politica svizzera in materia di media e telecomunicazione nonché l’applicazione più decisa delle leggi in vigore nel settore.

Romancio di origine, Bernard Maissen assumerà la sua nuova funzione il 1. luglio 2020. Sino a tale data l’UFCOM continuerà a essere diretto ad interim dal direttore supplente Philippe Horisberger. Bernard Maissen subentra a Philipp Metzger che, nel febbraio 2020, è stato nominato segretario generale e CEO della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

