Il primo «sì» alla ratifica da parte elvetica dell’accordo con l’Italia è giunto lo scorso dicembre dal Consiglio degli Stati per 43 voti a 1. Una proposta di sospensione del dossier inoltrata da Marco Chiesa (UDC/TI) finché Roma non avrà stralciato la Svizzera dalla lista nera del 1999 era stata respinta nettamente.

Il 3 dicembre scorso il Consiglio dei ministri italiano ha a sua volta dato il via libera alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e del Protocollo che modifica la Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.