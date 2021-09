Nella seduta del 24 settembre 2021, il Consiglio federale ha approvato l’analisi relativa all’imposizione individuale. Il rapporto esamina tre modelli di imposizione individuale. Ciascun modello è presentato sia in una variante senza incidenza sul gettito fiscale sia in una variante con minori entrate. La variante che produce una diminuzione di circa 1,5 miliardi di franchi del gettito dell’imposta federale diretta permette di evitare in larga misura l’onere supplementare.

Il rapporto

Nella sessione autunnale 2020 il Parlamento ha incluso nel programma di legislatura 2019-2023 l’adozione di un messaggio sull’introduzione dell’imposizione individuale. Il pertinente rapporto esamina tre modelli che permetterebbero di attuare questo tipo di imposizione in Svizzera.

Al fine di garantire la comparabilità, nel rapporto i modelli sono posti sullo stesso piano per quanto riguarda l’incidenza sulle entrate. Il rapporto mostra, sulla base di due varianti, le ripercussioni dell’introduzione dell’imposizione individuale sui diversi tipi di economia domestica. La prima variante prevede un’impostazione che non incide sul gettito dell’imposta federale diretta; rispetto alla situazione attuale, i modelli non causano né maggiori, né minori entrate. La seconda variante analizza le ripercussioni dei tre modelli ipotizzando una diminuzione delle entrate pari a circa 1,5 miliardi di franchi a titolo di imposta federale diretta. Per ottenere gli effetti finanziari auspicati, si innalzano o si abbassano le tariffe fiscali.

Tre modelli di imposizione individuale

Imposizione puramente individuale: in questo modello il reddito e la sostanza di ogni singola persona sono tassati individualmente e indipendentemente dallo stato civile. Per i coniugi con una ripartizione disuguale del reddito non è prevista alcuna misura di sgravio. Tali coppie saranno gravate in misura maggiore rispetto a quelle con un reddito ripartito in maniera uniforme.

Imposizione individuale modificata: questo modello permette di sgravare le coppie con una ripartizione disuguale del reddito oppure di semplificare la tassazione. A tal fine prevede la possibilità di effettuare una deduzione in caso di ripartizione disuguale del reddito o di attribuire ai coniugi determinati elementi del reddito in maniera forfettaria. Sono inoltre ipotizzabili deduzioni per le persone sole o per le famiglie monogenitoriali.

Imposizione individuale secondo Ecoplan: in linea di principio, Ecoplan propone di sgravare le economie domestiche con figli. Ai contribuenti con figli verrebbe applicata la cosiddetta tariffa per genitori conformemente al diritto vigente, a quelli senza figli la tariffa di base. Il modello non prevede misure né per le coppie con una ripartizione disuguale del reddito, né per le persone sole.

Ripercussioni di un’attuazione senza incidenza sul gettito fiscale

Tendenzialmente, il passaggio all’imposizione individuale implica uno sgravio fiscale per le coppie sposate con un reddito ripartito in maniera uniforme. Causerebbe invece un carico maggiore in caso di ripartizione disuguale del reddito. Nel modello dell’imposizione individuale modificata, questo aumento dell’onere fiscale per le coppie con una ripartizione disuguale del reddito può essere mitigato con una deduzione. Poiché le deduzioni concernenti i figli sono ripartite a metà tra i coniugi, possono risultare in parte inefficaci a seconda dei casi. Per le coppie sposate con figli ciò potrebbe comportare un maggior onere rispetto al diritto vigente oppure ridurre l’effetto di sgravio. Il modello di Ecoplan produce degli sgravi rispetto al diritto vigente soprattutto per le coppie sposate con figli.

Mentre l’imposizione puramente individuale si traduce in uno sgravio fiscale per le persone sole senza figli, l’imposizione individuale modificata e il modello di Ecoplan causano un maggior onere per questo gruppo di persone. Il motivo risiede nel fatto che la deduzione per le coppie sposate con una ripartizione disuguale del reddito nell’imposizione individuale modificata e lo sgravio per i contribuenti con figli nel modello di Ecoplan vengono compensati con un corrispondente aumento della tariffa.

Ripercussioni di un’attuazione che causa minori entrate

Nella variante che implica 1,5 miliardi di minori entrate a titolo di imposta federale diretta possono essere sgravati molti tipi di economie domestiche. La ripartizione dello sgravio fiscale corrisponde a quella degli aumenti e delle diminuzioni dell’onere nella variante senza incidenza sul gettito fiscale. Anche in questa variante possono verificarsi maggiori oneri per le famiglie monogenitoriali o per le coppie sposate con una ripartizione disuguale del reddito, in particolare nel caso dell’imposizione puramente individuale e dell’imposizione individuale modificata.

In entrambe le varianti, sarebbero soprattutto le persone con un reddito elevato a beneficiare degli sgravi fiscali.

Ripercussioni sull’incentivo a svolgere un’attività lavorativa

L’imposizione puramente individuale e il modello di Ecoplan hanno effetti positivi sul mercato del lavoro e sulla crescita. L’introduzione di uno di questi due modelli permetterebbe quindi di mobilitare le donne, in particolare sul mercato del lavoro. Anche l’attuazione dell’imposizione individuale modificata dovrebbe avere effetti positivi sull’occupazione, che però verrebbero indeboliti se si introducessero misure per sgravare le coppie con un unico reddito.

Prossime tappe

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) consulterà dapprima le due Commissioni dell’economia e dei tributi. Il Consiglio federale incaricherà inoltre il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione entro l’autunno del 2022.

Le reazioni

Il PLR è soddisfatto per l’analisi pubblicata oggi dal Consiglio federale. «Questo passo permetterà di aprire la strada all’introduzione dell’imposizione individuale e di mettere così fine alla discriminazione fiscale per le coppie sposate».

