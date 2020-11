Bancarotta aziendale e 260 dipendenti senza lavoro a Birsfelden, nel cantone di Basilea Campagna: chiude i battenti la Legacy Pharmaceuticals, un’impresa che produce prodotti per l’industria farmaceutica.

In un comunicato odierno la direzione annuncia la situazione di insolvenza e fa sapere che la ditta si appresta a dichiarare fallimento in tribunale. A pesare sui bilanci sono stati i mancati pagamenti di un importante cliente.

«Purtroppo, date le circostanze, non vi è più alcuna prospettiva di ristrutturazione», affermano i vertici. «È estremamente doloroso mettere fine alle attività della Legacy Pharmaceuticals dopo così tanti anni e vedere circa 260 collaboratori perdere il loro impiego». La società è già in contatto con le autorità per aiutare il personale a ritrovare un posto di lavoro.