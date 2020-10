Nel 2020 i salari nel settore principale della costruzione sono aumentati dell’1,3%. Tenendo conto del calo dei prezzi al consumo, nel 2020 i salari nel settore principale della costruzione sono aumentati addirittura di quasi il 2%. In un anno segnato dalla crisi dovuta al COVID-19, con un forte calo del fatturato e degli ordini, si tratta di un aumento salariale superiore alla media che, in considerazione delle sfide legate al coronavirus, aumenta la pressione sui posti di lavoro. La salvaguardia dei posti di lavoro è attualmente la priorità assoluta della SSIC. La SSIC invita i sindacati a impegnarsi in una discussione sul mantenimento dei posti di lavoro, anche se questo comporterebbe nel 2021 alcune correzioni di questo notevole aumento dei salari.