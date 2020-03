La pandemia che stiamo vivendo ha pesanti conseguenze sanitarie ed economiche, alle quali molti Paesi stanno rispondendo con tenacia e determinazione. Ma non solo: il coronavirus mette a dura prova le relazioni fra consumatori e imprese, vista la cancellazione di numerosi ordini in moltissimi settori, per esempio per quanto riguarda i viaggi e i trasporti, ma anche il settore alberghiero, le manifestazioni culturali e quelle sportive. I problemi sono di natura sistemica e comuni a numerose imprese e consumatori. In questo ambito la Commissione federale del consumo chiede a cerchie economiche e consumatori di collaborare. Esistono sì diversi enti per una risoluzione amichevole delle controversie (ombudsman o altri organi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie; a tal proposito si rimanda al sito dell’UFDC), ma l’elevato numero di imprese e consumatori interessati dal problema impone la ricerca di soluzioni più ampie, pragmatiche e innovative.