(Aggiornato alle 20:40) - Mentre le Camere non riescono a trovarsi su un controprogetto sull’iniziativa popolare che chiede che le multinazionali debbano rispondere alle loro responsabilità sociali e ambientali, la lotta fra favorevoli e contrari continua anche fuori dall’aula: a colpi di sondaggi e perizie giuridiche.

Non c’è stato nessun ravvicinamento fra le due Camere. Per decidere che forma dare al controprogetto all’iniziativa popolare «Per multinazionali responsabili» - aperto da tre anni – è necessaria una conferenza di conciliazione. Il Consiglio degli Stati ha infatti mantenuto la sua linea, puntando (con 28 voti a 17) a una soluzione che non dia maggiori obblighi di quelli previsti ora a livello internazionale, in particolare nell’UE.

L’iniziativa, depositata nel 2016, chiede che le imprese con la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale in Svizzera debbano rispettare, sia nella Confederazione sia all’estero, i diritti umani riconosciuti e le norme ambientali internazionali. Le imprese che non rispettano tale dovere saranno chiamate a rispondere dei danni causati, compresi quelli delle aziende che controllano economicamente senza parteciparvi sul piano operativo.

Basta rimpalli

Il testo (sostenuto da varie organizzazioni) è rimbalzato da una Camera all’altra più volte. Con tre deliberazioni di dettaglio per ramo parlamentare ora bisogna giungere a un dunque. Sia il Nazionale sia gli Stati ritengono infatti il testo eccessivo, ma non riescono a trovare, come detto, un accordo su un controprogetto.

A marzo anche la Camera del popolo aveva infatti deciso di mantenere la sua controproposta, più restrittiva rispetto a quella del Consiglio federale e degli Stati. L’obiettivo del Nazionale è infatti fare in modo che gli iniziativisti ritirino (come promesso) il testo a vantaggio del controprogetto della Camera bassa. In questo sono infatti integrate - con qualche indebolimento - le richieste fondamentali dell’iniziativa popolare. Se le Camere non dovessero accordarsi nemmeno in conferenza di conciliazione, l’iniziativa popolare andrebbe alle urne senza controprogetto (cfr. «Il prossimo passo», in fondo al testo).

«A rischio posti di lavoro»

Ma vediamo le due proposte più in dettaglio. Il controprogetto del Nazionale concerne le società più grandi. Quelle cioè in cui almeno due dei seguenti criteri sono soddisfatti: il fatturato è di oltre 80 milioni, l’utile è di almeno 40 milioni e i dipendenti sono 500 o più. La soluzione della Camera bassa limita la responsabilità civile delle aziende alle loro filiali controllate in modo diretto. La controproposta contiene anche una procedura di conciliazione obbligatoria tra le parti prima dell’avvio di una procedura penale.

La Camera alta preferisce invece il controprogetto elaborato dal Governo, che si limita a chiedere alle multinazionali di riferire ogni anno sulla loro politica in materia di diritti umani e che contempla appunto anche doveri di «diligenza» in materia di lavoro minorile ed estrazione di materie prime. Queste norme sarebbero in linea con le disposizioni dell’UE. Per quanto riguarda il lavoro minorile, la Svizzera, come l’Olanda, starebbero invece addirittura facendo un passo avanti rispetto agli altri Paesi, ha detto il «ministro» di giustizia Karin Keller-Sutter in aula. Con l’iniziativa o il controprogetto del Nazionale, ha dichiarato Keller-Sutter, c’è il rischio che vengano avviati procedimenti giudiziari sia nel Paese in cui opera la sede controllata sia in quello della sede principale: tutto ciò non solo crea insicurezza giuridica, ma può pure costare posti di lavoro.

Punti di vista

Tra le domande che ci si pone figura anche la seguente: accettando le richieste degli iniziativisti la Svizzera finirebbe per allinearsi davvero alle norme internazionali o andrebbe un passo più in là? Come indica anche la NZZ, secondo il consulente legale del comitato d’iniziativa Gregor Geisser no. Secondo il professore tedesco di diritto Holger Fleischer, citato da Economiesuisse, sì.

L’iniziativa ora come ora potrebbe avere delle buone chance. O così indica il sondaggio condotto il mese scorso dall’istituto Link e pubblicato sulle testate Tamedia: a sostenerla sarebbe il 78% della popolazione, rispetto al 67% registrato nel febbraio 2019, mentre il campo dei «piuttosto a favore» si attesterebbe al 35% (34% nel 2019), quello dei contrari al 5% e al 8% quello dei «piuttosto contro». Un altro sondaggio commissionato sempre all’istituto Link, sempre a maggio, dall’Associazione dell’industria metalmeccanica ed elettrica Swissmem, dà risultati un po’ diversi: solo il 46% dei partecipanti sosterrebbe l’iniziativa, mentre il 24% sarebbe contrario e il 30% non ha fornito alcuna informazione chiara.

La questione COVID-19

Intanto, la pandemia e la conseguente crisi economica potrebbe portare fortuna ai contrari. Il PLR sostiene che non è il momento giusto di fare degli esperimenti. Agli Stati il presidente della Commissione degli affari giuridici Beat Rieder (PPD/VS) ha ricordato quanto successo in Germania, dove con una nuova legge si voleva obbligare le aziende e tutti i fornitori di queste a garantire standard sociali ed ecologici minimi e dove in vista della crisi sanitaria è stato fermato tutto. Proprio a causa della pandemia oggi lavoratori di vari Paesi si trovano in una situazione ancora più precaria, ha affermato da parte sua Stefan Engler (PPD/GR) a nome di una minoranza a favore della soluzione del Nazionale.

Il prossimo passo: ultima chance per un compromesso

La conferenza di conciliazione (13 membri per ognuna delle due Commissioni) deve ora elaborare una proposta di compromesso per un controprogetto indiretto. Le Camere si esprimeranno all’inizio di settimana prossima. Se la proposta di conciliazione verrà respinta da una delle due Camere, l’intero progetto risulterà non riuscito.

Allora l’iniziativa «Per multinazionali responsabili» andrà alle urne «da sola». Gli iniziativisti hanno detto di essere pronti a ritirare il testo se si opterà per la soluzione del Nazionale.

