Quasi 1400 persone che lo scorso sabato si sono recate in tre discoteche a Berna sono in quarantena. Uno degli avventori è risultato positivo al coronavirus. In totale sono 1394 le persone che hanno dovuto o devono isolarsi, ha indicato questa sera la cancelliera del canton Berna. I locali in questione sono il Taxiclub, il Kapitel-Bollwerk e il Cuba Bar. Nei confronti di quest’ultimo club il medico cantonale ha ordinato la chiusura.