Il numero di fumatori nella Confederazione rimane stabile al 27%, ma la quota di coloro che si accendono oltre 20 sigarette al giorno si è dimezzata tra il 1992 e il 2017, passando dal 12 al 6%. Lo rivela in una nota odierna l’Ufficio federale di statistica (UST), che ha pubblicato le cifre dell’indagine sulla salute in Svizzera (ISS).

Pochi cambiamenti anche per quanto riguarda le persone che hanno deciso di smettere di fumare (stabile a circa il 44%), mentre ad affermare di voler spegnere per un’ultima volta la sigaretta è il 61% dei fumatori.

Nel 2017 fumavano il 31% degli uomini e il 23% delle donne, mentre gli ex fumatori si attestavano rispettivamente al 24% e al 19%. «La maggior parte delle persone che fumano cominciano a farlo da giovani o giovani adulti, ragion per cui le quote più elevate di fumatori si registrano tra chi non ha ancora compiuto 35 anni», sostiene l’UST, precisando che il numero di fumatori oltre i 65 anni è molto basso, poiché essi «presentano un’incidenza di malattie e una mortalità prematura più elevate».