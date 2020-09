Dai primi elementi raccolti risulta che alla base dei focolai ci siano diverse feste organizzate dagli studenti avvenute appena prima l’entrata in vigore delle ultime misure restrittive introdotte da Losanna lo scorso 15 settembre. I 2.500 studenti, come anticipato sopra, dovranno restare al proprio domicilio fino al 28 settembre e, per una parte di essi, questo vorrà dire non lasciare gli alloggi studenteschi del campus dell’Alta scuola alberghiera.