Circa 300 persone si sono date appuntamento oggi davanti alla stazione centrale di Berna per chiedere l’evacuazione del campo profughi Moria, sull’isola greca di Lesbo, in seguito agli incendi che hanno devastato il centro.

Gli oratori hanno domandato un cambiamento radicale nella politica europea in materia di migranti. Questa, a loro avviso, non dovrebbe avere come obiettivo quello di lottare contro i rifugiati, ma contro i motivi che li spingono a lasciare il loro Paese d’origine. Dopo il tragico episodio di Lesbo le autorità devono «aprire gli occhi e mostrare umanità», hanno scandito i manifestanti. Su alcuni striscioni si potevano leggere slogan del tipo «Refugees welcome» («Benvenuti rifugiati»).