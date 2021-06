Circa 3.000 persone oggi - giornata di votazioni federali e cantonali - si sono riunite a Zugo per manifestare contro le misure per contrastare il coronavirus. L’azione, organizzata dall’associazione Stiller Protest (Protesta silenziosa), si è svolta senza incidenti di rilievo fino al suo scioglimento avvenuto alle 17.30, ha comunicato la polizia.

La polizia ha emesso espulsioni per nove persone che avevano cercato di disturbare la manifestazione. Inoltre, un partecipante alla manifestazione di 36 anni è stato arrestato alla stazione di Zugo per aver aggredito un membro della polizia dei trasporti.

Già ieri pomeriggio 400 persone si erano riunite nella città vecchia di Lucerna per una manifestazione analoga, ma non autorizzata. Le forze dell’ordine hanno impedito uno scontro con una contro-dimostrazione, pure non autorizzata, organizzata da frange della sinistra. Due persone sono state fermate: un 36enne per aver aggredito il corteo dei manifestanti contro i provvedimenti governativi e un 54enne per violenze verso la polizia.