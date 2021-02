L’azienda farmaceutica basilese ha annunciato pochi giorni fa l’arrivo di un ulteriore tipo di test nasale per certificare l’infezione da coronavirus. La particolarità di questo nuovo prodotto della Roche è il costo, oltre al fatto che il tampone può venir fatto autonomamente al proprio domicilio. La combinazione di questi due fattori potrebbe contribuire ad una diffusione sempre maggiore dei test effettuati e diminuire quindi il rischio che persone inconsapevolmente positive girino per la città e continuino a incontrare gente.

Distribuzione e costo

All’inizio di febbraio, Roche ha già ricevuto l’approvazione CE europea per il nuovo prodotto e, secondo Thomas Schinecker, capo di Roche Diagnostics, citato dal TagesAnzeiger, il test sarà lanciato in Svizzera a metà mese. Il prezzo si dovrebbe aggirare all’interno della «fascia di franchi da bassa a media a una cifra»: in altre parole, il costo sarà, su per giù, di 5 franchi.

Il procedimento

Questa nuova analisi prevede l’introduzione del tampone nella parte anteriore del naso. Contrariamente rispetto ad un classico test PCR, in questo caso lo stick non deve essere inserito in profondità nella gola o nel naso da personale addestrato (che sarà necessario solo in casi eccezionali).

Nessuna attesa dei risultati dal laboratorio

Il tampone, inoltre, non dovrà essere inviato a un laboratorio: il risultato potrà essere immediatamente verificato con il kit fornito nella confezione entro 15 minuti. Secondo Roche, l’affidabilità del risultato si attesta al 90%, mentre la specificità è del 98,6% (maggiore è la specificità, minore è il numero di falsi positivi). I nuovi test sono quindi meno accurati dei comuni test PCR, ma sono anche più semplici e meno costosi.

Attenzione agli errori di esecuzione

L’accessibilità e la facilità nello svolgere il tampone, anche autonomamente a casa propria, richiede però una particolare attenzione al rispetto dell’esecuzione corretta del test stesso. La mancata presenza di personale formato rischia infatti di portare a risultati falsati non tanto per l’imprecisione del test quanto per il non rispetto della procedura richiesta. Proprio questo aspetto sembra attualmente centrale nell’analisi che l’Ufficio federale di sanità pubblica sta svolgendo in merito al nuovo prodotto della Roche.

