La tempesta «Klaus», proveniente dal nord Europa, è giunta stamane in Svizzera con venti sempre più tempestosi. In serata la perturbazione comporterà pure un brusco calo delle temperature.

Già in mattinata in pianura sono state misurate raffiche di vento di oltre 80 chilometri all’ora, segnala il servizio meteorologico Meteonews, secondo cui a Gösgen (SO) sono stati toccati i 85,7 km/h. In montagna la situazione è più marcata: sul Säntis sono stati misurati 123 km/h, sul Moléson 105 e sul Titlis 103 km/h.