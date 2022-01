Novembre positivo per i negozi stanziali e online svizzeri, che hanno visto le loro vendite aumentare, confermando la tendenza registrata anche nei tre mesi precedenti: al netto delle variazione stagionali il giro d’affari del commercio al dettaglio è aumentato dell’1,4% rispetto a ottobre.

Su base annua la progressione - corretta per spurgare gli effetti dei differenti giorni di vendita e festivi - è del 5,4%, ha indicato l’Ufficio federale di statistica (UST) in una nota odierna. Quelli indicati sono i valori nominali. In termini reali, cioè tenendo conto dell’inflazione, le variazioni sono rispettivamente di +1,3% (mese) e +5,8% (anno).