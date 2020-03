Nel 2019 il numero totale dei reati registrati dalla polizia è diminuito sia per il Codice penale che per la legge sugli stupefacenti e quella sugli stranieri e la loro integrazione, rispettivamente dello 0,2%, dello 0,7% e del 3,6 %.

Nel 2019, in tutta la Svizzera sono stati denunciati 36.419 furti con scasso, che comprendono i furti con effrazione e quelli con introduzione clandestina. Oltre ad essere inferiore a quella del 2018 (–6,3%), è da notare che tale cifra è dimezzata rispetto ai valori registrati nel 2012, anno con il maggior numero di furti con scasso dal 2009. I furti di biciclette e di biciclette elettriche denunciati alla polizia sono aumentati dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Mentre il primo è calato del 2,7%, con un totale di 33 040 biciclette sparite, il numero di biciclette elettriche rubate è salito a 4423, ossia una volta e mezzo in più rispetto al 2018.

Nel 2019 46 omicidi commessi sono stati registrati dalla polizia. Dalla revisione della SCP nel 2009 è stata registrata una media annua di 25 omicidi in seguito a violenza domestica: nel 2019 sono stati 29. Se si osservano le vittime più nel dettaglio, risulta che 14 di loro sono donne decedute per le conseguenze di violenze domestiche perpetrate dal partner, mentre 9 sono bambini uccisi da uno dei genitori.

Considerando la nazionalità degli imputati denunciati, si constata che il numero di Svizzeri (39 904 imputati registrati) è aumentato del 3,4%, come pure il numero di imputati stranieri residenti in maniera permanente in Svizzera, il cui totale si attesta a 25 859 (+2,8%). Per quanto riguarda gli imputati dell’ambito dell’asilo (3163) e quelli non appartenenti alla popolazione residente permanente (12 783), la loro diminuzione è rispettivamente del 12,3 e dell’1,6%.