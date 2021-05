Nel 2020 gli agenti di polizia in Svizzera hanno usato armi da fuoco in 12 occasioni, un numero in calo rispetto alle 15 dell’anno precedente. Al contrario, è diventato più frequente l’utilizzo dei taser.

Tre persone sono rimaste uccise dai proiettili, precisa in una nota odierna la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali. Nel 2019 vi era invece stata una sola sparatoria dall’esito mortale. Nella metà dei casi, i poliziotti hanno aperto il fuoco per questioni di sicurezza contro animali o veicoli.

Gli agenti hanno fatto più spesso ricorso ad armi a impulsi elettrici, come i taser: 96 volte, contro le 73 del 2019. La polizia ha inoltre minacciato di usarle, senza poi farlo effettivamente, in altri 87 casi. In totale dunque si parla di 183 situazioni, ovvero di un incremento del 7,6% in confronto all’anno prima.