L’ospedale universitario di Losanna (CHUV) sconsiglia l’assunzione di antinfiammatori in caso di una condizione simile all’influenza eventualmente causata dal coronavirus. In questo caso contro la febbre alta è preferibile il paracetamolo, scrive l’ospedale.

Il consiglio viene fornito «sulla base dello stato attuale delle conoscenze». I farmaci in questione contengono ibuprofene, ketoprofene, naprossene, diclofenac, ecceter, così come i derivati del cortisone. La raccomandazione vale anche per i bambini.