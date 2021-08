Diverse centinaia di persone - la maggioranza donne - sono arrivate in battello da Brunnen (SZ). L’associazione per diritti femminili Alliance F - che ha organizzato l’evento - parla di «Grütli delle donne». Sul logo dell’associazione per l’evento non vi sono i tre confederati con la barba intenti a giurare, ma tre donne con differenti colori della pelle.