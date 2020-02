Il dossier è già stato approvato lo scorso dicembre dal Consiglio degli Stati per 39 voti a 2. In futuro, gli utenti delle autostrade dovrebbero poter scegliere liberamente la modalità di pagamento delle tasse autostradali, optando tra l’attuale «vignetta» adesiva e quella digitale.

Nel progetto preliminare presentato nel 2017, l’esecutivo ipotizzava l’abolizione della classica «vignetta» e il passaggio al contrassegno elettronico. In consultazione tale proposta era però stata criticata, anche per quanto riguarda la protezione dei dati. Da qui la proposta di mantenere anche l’attuale adesivo. Coloro che preferiranno invece pagare la tassa per via elettronica dovranno registrarsi su Internet. I costi di investimento sono stimati in 4-5 milioni di franchi.