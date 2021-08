La situazione sul fronte pandemico sta «purtroppo» peggiorando, anche se al momento il numero di decessi non è preoccupante, come anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. Lo ha dichiarato oggi Patrick Mathys dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il quale ha esortato soprattutto i giovani e i giovani adulti a farsi vaccinare al più presto.