(Aggiornata alle 10.17) - Un incendio in un magazzino a Dietikon (ZH) nei pressi della linea ferroviaria, la scorsa notte, ha causato ritardi e cancellazioni di treni nel traffico pendolare del mattino. Un pompiere è rimasto ferito. I danni ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Il rogo è scoppiato in un’area industriale verso le 3.00 per motivi non ancora noti, ha indicato a Keystone-ATS una portavoce della polizia cantonale di Zurigo. Diversi veicoli a motore immagazzinati hanno preso fuoco.