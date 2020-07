Aumentano i pannelli solari in Svizzera

Il mercato fotovoltaico nel 2019 è cresciuto del 20% - In totale, vengono forniti 2,5 Gigawatt, pari al 3,8% del fabbisogno, ma per raggiungere gli obiettivi della Confederazione in vista del 2050, bisognerà aumentare di 20 volte gli impianti fotovoltaici